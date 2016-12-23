竹市耶誕市集 慢步護城河報佳音
「2016護城河耶誕市集」24、25日二天將沿著竹市護城河兩岸熱鬧展開，除了美食、商品等攤位，還有雜耍秀等精彩活動，讓民眾感受耶誕氣氛。
新竹市長林智堅表示，新竹市護城河是國內少數以生態工法回復的古老護城河，全長約800公尺，為城市注入活水與綠意，今年首度在河畔階梯的小舞台舉辦「2016護城河耶誕市集」，即是希望藉由輕鬆的活動，讓民眾共享溫馨佳節。
市府指出，系列活動於24日登場，下午1時開幕表演將有「六福村動物明星秀」與大家唱唱跳跳，也有「故事屋」活動，以玩故事、說故事的方式讓小朋友看見生活中的美，一連串活動，將持續到25日下午。
24日晚間，市政府前廣場還有感恩季壓軸活動「擁抱愛‧感恩晚會」，邀請磐石中學混聲合唱團獻上愛與祝福，以及多位歌手、團體輪番上陣，帶來一連串精采表演。
林智堅表示，歡迎市民朋友24、25日連續兩天，一同慢步護城河，感受美好耶誕佳節，相關活動訊息可上臉書搜尋「2016新竹市感恩季」查詢。1051223
(中央社)
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