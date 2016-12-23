面具嘉年華 創意展現國際化

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雲林斗六23日匯集世界各國面具上演嘉年華，場景出現在維多利亞學校17週年創意校慶，慶典中述說著各國的面具歷史故事。（翻攝畫面）中央社記者葉子綱傳真 105年12月23日

斗六今天匯集世界各國面具上演嘉年華，場景出現在維多利亞學校17週年創意校慶，慶典中述說著各國的面具歷史故事。

位在斗六的維多利亞雙語學校舉行兩天一夜的校慶活動，首先登場的面具嘉年華，展現創意無限，吸引家長與各界的目光焦點。

學校師生以台灣及世界各地的面具舞蹈講故事，有台灣原住民族、澳洲毛利族、義大利、各式卡通、動物等面具嘉年華。

校慶運動會中，還有長達8分鐘的煙火瀑布、高空煙火，加上從世界各地返校的校友共聚慶祝，耶誕佳節與校慶熱鬧氣氛，瀰漫整個校園。1051223

(中央社)