張景森：國旅卡在前朝變公務員購物卡

行政院政務委員張景森今天表示，國旅卡在國民黨執政後變成公務人員購物卡，因此政府要推動改革，回歸真正投入休假旅遊。

行政院昨天拍板明年元旦起採國民旅遊卡新制，一半額度新台幣8000元限用於團體旅遊，其餘可用於一般消費。

張景森今天在臉書上表示，民進黨執政時代發給公務員國民旅遊卡，每年有1萬6000元，補助公務人員休假去旅遊，目的是推動國內旅遊發展。當時規定比較嚴，要非假日、異地、隔夜，真正去旅行，才能報銷。

國民黨執政之後規定越來越放鬆，大部分人都拿卡來購物，國民旅遊卡變成公務人員購物卡，只有44%用在觀光產業，名存實亡。

最近國內觀光環境劇變，到今年年底陸客減少了70萬人，這種狀況持續下去，明年減少150萬人也不奇怪，這對國內的觀光旅遊產業發生很大的衝擊。行政院已經採取各項行動，推動觀光產業的升級轉型。其中之一就是要推動國民旅遊卡的改革。

政府希望鼓勵公務人員把國民旅遊卡的補助，回歸原來的功能，真正用在休假旅遊，給觀光產業注入一點活水。這並不單是短期想要支持救濟觀光產業，而是為了長期目的：培養優質的觀光產業。

政府規劃至少一半的補助（8000元），公務員能夠參加機關精心規劃的團體旅遊、或自行上網購買觀光局認可的優質套裝行程、或利用台灣觀巴的路線，規劃自由行。跟現狀比起來，公務人員完全自由支配的權利受限，當然會有抱怨。但也有很多公務員表示，非常時期，能給偏鄉旅遊業支持，也算是替台灣盡一點力量。

有些人也認為，旅行社如果有優質的遊程，旅遊會更精彩、費用更便宜、時間更節省，應該比自己辛苦安排旅行來得輕鬆。自己安排旅行，其實還蠻累人的。當然，如果公務人員還是堅持自由行，可以選擇台灣觀巴的路線，安排自己的行程。至少不用自己開車，造成假日的大塞車。

他說，政府為什麼要費這麼大的勁，拜託公務人員帶頭來支持國民旅遊呢？那是堅信台灣有發展旅遊的條件，只是過去沒有發展出優質旅遊業。大家假日不是待在家裡，就是開車出門，塞在路上，國民旅遊的品質很差、價格昂貴。

張景森認為，這個成敗的關鍵就是觀光服務業能不能配合政府政策，發揮專業，全力升級轉型，讓公務人員都感到滿意。如果這一點做不好，計劃就是失敗。如果能夠成功，公務員感到高興，國民旅遊卡的改革就能變成擺脫依賴陸客，發展國內旅遊跟國際觀光的起點！

他表示，希望政府和旅遊業充分配合，全力投入工作，試看看台灣的觀光旅遊能不能有不一樣的面貌。1051223

(中央社)