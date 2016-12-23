一例一休上路 北市：強力監督並推5做法

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一例一休提前今天正式上路，台北市勞動局表示，強力監督「一例一休」啟動督促法遵輔導計畫，為協助勞工及雇主因應修法各項作為，並提出5項作為。

立法院6日三讀修正通過勞基法部分條文，勞工每7天中至少應有2天休息，1天為例假，1天為休息日。總統府21日發布總統令，正式公布勞基法相關修法條文。1例1休在23日正式上路，勞工在休息日加班，雇主須依休息日加班費的方式給予加班費。

勞動局提醒事業單位，今天前本週已出勤5日的勞工，將於明天碰到新制上路後首個休息日或例假日，若勞工於法定休息日出勤，事業單位應依新修正勞基法第24條之規定發給休息日加班費。

勞動局說，由於勞基法有關國定假日修正實施日期為106年1月1日起施行，因此12月25日(行憲紀念日)事業單位均應讓勞工休假一日且工資照給，而該日於今年適逢週日，如當日是事業單位原排定的勞工休息日或例假日者，雇主應給予勞工擇日補假一日，補假日期得由勞資雙方協商議定。

另外，採輪班制的企業得與勞工協商並徵得其同意與其他工作日對調，建議事業單位應事先公布調整後的休假期日，避免爭議。

勞動局下午開記者會說明北市相關政策，勞動局說，修法後對勞工權益及雇主責任影響重大，為協助勞工及雇主因應修法提出5項作為，包含：

一、 官方網頁設置「新修正勞動基準法專區」，提供常見問答、新修法適法自主檢核表以及最新相關的解釋函令。

二、 於1999市府服務專線與勞動局服務櫃台，提供民眾電話諮詢與臨櫃諮詢服務。

三、 針對事業單位與一般民眾辦理多場次勞動法令與促進勞資關係輔導諮詢服務配套輔導方案說明會。

四、 分別邀請本市工商總會等雇主團體，以及本市產業總工會等相關勞工團體，針對本次修法辦理座談會，進行溝通對話。

五、 受理勞工申訴，針對具體明確事件，實施勞動檢查，確保勞動權益。

勞動局強調，針對此次修法會持續蒐集相關問題及窒礙難行之處，並彙整相關意見後，提供勞動部，以利降低因新制上路後引發的勞資糾紛。1051223

(中央社)