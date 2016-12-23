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防恐？ 未來外人入境美國需提供FB等社群帳號

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政府監視
美國政府近日悄悄地在簽證申請流程中，加入外籍申請人必須提供個人社群帳號的規定，被批評像「無形的老大哥正在監看」的感覺。（達志影像/Shutterstock）

網路上總有謠言說，美國政府正在監看著你我的社群網路內容，如今這個猜想恐將實現。據美國媒體報導，美國政府悄悄地在簽證申請系統上啟動新政策，要求外籍旅客必須提供個人的臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Instagram等當紅的社群媒體帳號。此舉一出恐怕將再次遭到外界認為「歧視」和「侵犯隱私」的批評。

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據美國POLITICO網站報導，華府為了能更有效地控管並阻止可能的恐怖攻擊，悄悄在外國旅客申請簽證的流程中，要求申請者提供個人的社群帳號，包含臉書、推特、Instagram、領英（LinkedIn）、Google+或YouTube等，等同於是變相地允許「山姆大叔」（Uncle Sam）監看你的隱私，只因為你/妳有可能是恐怖份子之一。此政策當初在今年8月份提出時，就遭到網路公司和公民團體的砲轟，認為白宮違反了憲法所保障的言論自由，才迫使政府立即喊停。如今又悄悄上架，似乎又將再次引發抗議。

Electronic System for Travel Authorization
就連加入美國電子免簽計畫的38個成員（包含台灣），未來在申請的過程中，也必須提供社群帳號。（圖/美國國務院網站）

社群媒體
未來如果想入境美國，你我的這些社群媒體可能都將成為山姆大叔的監看目標。（達志影像/Shuterstock）

美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）發言人向POLITICO網站證實這項消息，並表示這次的改變，是為了能「正確地辨識潛在的威脅所在」。對此重大改變，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）華府高級專員麥克勞伯（Michael W. Macleod-Ball）表示，「（此政策）僅有極少法規能監督，未來這些機構能以收集資訊的名義，沒有限制地擴大解釋和獲取權力。雖然政府有權能蒐集這些資訊，但我們還是希望在反恐和蒐集資料的同時，也要顧及大眾所擔憂的隱私侵犯議題。」

中華民國（台灣）雖已被美國政府加入電子免簽證計畫（Electronic System for Travel Authorization），但不幸的是，本次的政策改變不僅對那些仍需申請紙本簽證的國家，電子免簽計畫的38個成員國公民，未來想入境美國，也同樣需要提供自己的社群帳號給「山姆大叔」檢查才行。

(中時電子報)

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關鍵字：社群媒體美國聯邦政府簽證外籍旅客山姆大叔臉書推特反恐隱私侵犯
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