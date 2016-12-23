防恐？ 未來外人入境美國需提供FB等社群帳號

美國政府近日悄悄地在簽證申請流程中，加入外籍申請人必須提供個人社群帳號的規定，被批評像「無形的老大哥正在監看」的感覺。（達志影像/Shutterstock）

網路上總有謠言說，美國政府正在監看著你我的社群網路內容，如今這個猜想恐將實現。據美國媒體報導，美國政府悄悄地在簽證申請系統上啟動新政策，要求外籍旅客必須提供個人的臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Instagram等當紅的社群媒體帳號。此舉一出恐怕將再次遭到外界認為「歧視」和「侵犯隱私」的批評。

據美國POLITICO網站報導，華府為了能更有效地控管並阻止可能的恐怖攻擊，悄悄在外國旅客申請簽證的流程中，要求申請者提供個人的社群帳號，包含臉書、推特、Instagram、領英（LinkedIn）、Google+或YouTube等，等同於是變相地允許「山姆大叔」（Uncle Sam）監看你的隱私，只因為你/妳有可能是恐怖份子之一。此政策當初在今年8月份提出時，就遭到網路公司和公民團體的砲轟，認為白宮違反了憲法所保障的言論自由，才迫使政府立即喊停。如今又悄悄上架，似乎又將再次引發抗議。

就連加入美國電子免簽計畫的38個成員（包含台灣），未來在申請的過程中，也必須提供社群帳號。（圖/美國國務院網站）

未來如果想入境美國，你我的這些社群媒體可能都將成為山姆大叔的監看目標。（達志影像/Shuterstock）

美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）發言人向POLITICO網站證實這項消息，並表示這次的改變，是為了能「正確地辨識潛在的威脅所在」。對此重大改變，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）華府高級專員麥克勞伯（Michael W. Macleod-Ball）表示，「（此政策）僅有極少法規能監督，未來這些機構能以收集資訊的名義，沒有限制地擴大解釋和獲取權力。雖然政府有權能蒐集這些資訊，但我們還是希望在反恐和蒐集資料的同時，也要顧及大眾所擔憂的隱私侵犯議題。」

中華民國（台灣）雖已被美國政府加入電子免簽證計畫（Electronic System for Travel Authorization），但不幸的是，本次的政策改變不僅對那些仍需申請紙本簽證的國家，電子免簽計畫的38個成員國公民，未來想入境美國，也同樣需要提供自己的社群帳號給「山姆大叔」檢查才行。

(中時電子報)