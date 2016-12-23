防恐？ 未來外人入境美國需提供FB等社群帳號
網路上總有謠言說，美國政府正在監看著你我的社群網路內容，如今這個猜想恐將實現。據美國媒體報導，美國政府悄悄地在簽證申請系統上啟動新政策，要求外籍旅客必須提供個人的臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Instagram等當紅的社群媒體帳號。此舉一出恐怕將再次遭到外界認為「歧視」和「侵犯隱私」的批評。
據美國POLITICO網站報導，華府為了能更有效地控管並阻止可能的恐怖攻擊，悄悄在外國旅客申請簽證的流程中，要求申請者提供個人的社群帳號，包含臉書、推特、Instagram、領英（LinkedIn）、Google+或YouTube等，等同於是變相地允許「山姆大叔」（Uncle Sam）監看你的隱私，只因為你/妳有可能是恐怖份子之一。此政策當初在今年8月份提出時，就遭到網路公司和公民團體的砲轟，認為白宮違反了憲法所保障的言論自由，才迫使政府立即喊停。如今又悄悄上架，似乎又將再次引發抗議。
美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）發言人向POLITICO網站證實這項消息，並表示這次的改變，是為了能「正確地辨識潛在的威脅所在」。對此重大改變，美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）華府高級專員麥克勞伯（Michael W. Macleod-Ball）表示，「（此政策）僅有極少法規能監督，未來這些機構能以收集資訊的名義，沒有限制地擴大解釋和獲取權力。雖然政府有權能蒐集這些資訊，但我們還是希望在反恐和蒐集資料的同時，也要顧及大眾所擔憂的隱私侵犯議題。」
中華民國（台灣）雖已被美國政府加入電子免簽證計畫（Electronic System for Travel Authorization），但不幸的是，本次的政策改變不僅對那些仍需申請紙本簽證的國家，電子免簽計畫的38個成員國公民，未來想入境美國，也同樣需要提供自己的社群帳號給「山姆大叔」檢查才行。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範