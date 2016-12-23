VJ分手不算「震驚各界」 黃安虧：蔡英文結婚才是

黃安虧VJ分手稱不上震驚。（圖／中時資料照片）

黃安說例如蔡英文宣布結婚，他才會傻眼。（圖／翻攝自黃安微博）

華語天后蔡依林（Jolin）和男友錦榮（Vivian）6年戀情昨(22日)閃電宣布告吹，不少媒體都用「震驚各界」來形容這樁情變，而長期定居北京的黃安也跟上了這股新聞風潮，今早在微博虧說這類分手消息根本稱不上震驚各界，笑說若蔡英文宣布結婚或統一，他才會嚇到去醫院檢查耳朵。

黃安說，最近網上熱炒VJ戀分手新聞，他忍不住反嘲：「有病吧？至於嗎？錦榮是誰啊？感情不是合就是分，有啥好『震驚各界』的？何況甭管合也好、分也罷，多年之後都是要死的」，並氣現今社會水準沉淪，都是這票「小編」該負責，「把自己的追求當成普世價值來報導」。

黃安更舉例說，大篇幅報導王俊凱從窮困家庭翻身成身家上億富豪，讓同年齡的小孩如何靜下心念書？最後則表示：「如今的社會也不是那麼大驚小怪的好嗎？如果說要震驚各界，蔡英文突然宣布結婚，或者宣布明天兩岸統一」，他才會傻眼，直呼「怎可能聽到這種話」。

(中時電子報)