獨家》沈玉琳生日沒慶祝有忌諱？真相是因這件事
「荒謬大師」沈玉琳談話風格幽默、激動，個人特色鮮明的他，是許多綜藝節目和談話節目的常客，也讓沈玉琳人氣水漲船高，很受觀眾喜愛，而沈玉琳明（24日）將過49歲生日，今他接受《中時電子報》獨家專訪，談到慶生，他表示沒有特別慶祝計畫。
沈玉琳明天（24日）將迎接49歲生日，不過他沒有慶生計畫，沈玉琳表示自己其實不會特別慶祝生日「吃吃喝喝是會啦」，沈玉琳進一步透露，近年生日都在工作中度過，今年生日也是如此。
習俗中「作壽」都會略過數字九，沈玉琳表示自己沒有特殊忌諱，不過老婆芽芽則建議最好不要。談到生日願望，愛家的沈玉琳則說：「希望家庭幸福美滿」，談到女兒妍妍藏不住喜悅，幸福之情溢於言表。
(中時電子報)
關鍵字：沈玉琳
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。