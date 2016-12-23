獨家》沈玉琳生日沒慶祝有忌諱？真相是因這件事

沈玉琳明（24日）將迎接49歲生日。（圖／林勝發攝）

「荒謬大師」沈玉琳談話風格幽默、激動，個人特色鮮明的他，是許多綜藝節目和談話節目的常客，也讓沈玉琳人氣水漲船高，很受觀眾喜愛，而沈玉琳明（24日）將過49歲生日，今他接受《中時電子報》獨家專訪，談到慶生，他表示沒有特別慶祝計畫。

沈玉琳明天（24日）將迎接49歲生日，不過他沒有慶生計畫，沈玉琳表示自己其實不會特別慶祝生日「吃吃喝喝是會啦」，沈玉琳進一步透露，近年生日都在工作中度過，今年生日也是如此。

習俗中「作壽」都會略過數字九，沈玉琳表示自己沒有特殊忌諱，不過老婆芽芽則建議最好不要。談到生日願望，愛家的沈玉琳則說：「希望家庭幸福美滿」，談到女兒妍妍藏不住喜悅，幸福之情溢於言表。

(中時電子報)