炒知本老爺股票 飯店大亨許文通13人遭約談

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股票上櫃的「知本老爺飯店」公司董事、知名飯店業大亨許文通，涉嫌結合市場派炒手、金主，利用加值簡訊大量發送知本老爺將飆漲訊息，分別在2014年及今年間兩度炒作知本老爺股票，違反證交法，檢調初估，許文通炒股集團獲擬制性獲利共計5300多萬元。

台北地檢署今天指揮台北市調查處兵分18路搜索許文通等人的住處、辦公室，並約談許文通等13人到案。

許文通是保險業起家，曾經營礁溪老爺、天籟溫泉、大來飯店，是知名飯店業大亨，也是老牌營造商「互助營造」大股東。目前許是知本老爺飯店公司董事，也是其關係企業五鳳旗實業公司副董事長。

據了解，今年3月21日，不少股市投資人收到一則簡訊，內容指「老爺知本的土地資產重估後值30億元，可貢獻每股70元，股價已整理完成將飆向80元」，金管會獲悉後指示櫃買中心展開調查，並移送檢調偵辦。檢調數月蒐證後查出知本老爺的董事許文通涉案。

檢調懷疑，許文通在2014年4月至7月，及今年1月至2月間，兩度結合市場派炒手、金主，放出知本老爺飯店盈收增加、發放股利、以及觀光前景看好等利多消息，吸引投資人進場，再以相對成交手法炒作知本老爺飯店股票。

其中，許文通等人在2014年4月至7月，利用30多個人頭戶炒作知本老爺飯店股票，股價漲幅翻倍，另今年1月至2月，許文通等人利用20多個人頭戶炒股，將知本老爺飯店股價由33元拉漲至40元，漲幅超過60%以上。

檢調估計，許文通等人在2014年炒股，所獲的擬制性獲利2500多萬，另在今年炒股的擬制性獲利2800多萬，合計許文通炒股集團獲取的擬制性獲利為5300多萬元。

(中時)