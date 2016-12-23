日皇有意退位 今年祝壽人潮超越以往

日皇明仁今天過83歲生日，吸引他在位近30年來最大規模人潮湧至日本皇居祝壽。在表達有意生前退位之後，這可能是明仁最後1次以日皇身份現身接受慶生。

法新社報導，日皇8月宣布年事已高且身體健康逐漸衰退，「擔憂難以全心履行象徵天皇的義務」，預告日本該為他的歷史性退位作準備。

宮內廳指出，約3萬3300人出席今天的日皇生日演說，在眾人高呼「萬歲」聲中搖動手中的小國旗。今天人潮的規模是日皇1989年即位後僅見。

首相安倍晉三9月設立顧問團就日皇退休願望進行討論，將針對日皇退位研究1套目前並不存在的法律機制。

根據最近民調顯示，明仁傳位給長子德仁並最終退位，顯已廣獲支持。

今年稍早有報導說，明仁告訴親信，希望能在幾年內退位，針對他未來動向的揣測就此浮現。若明仁退位，這將是日本皇室（菊花王朝）200年來首見的情況。（譯者：中央社何宏儒）1051223

(中央社)