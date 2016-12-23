首都客運宜蘭線全票漲2到8元 1/5上路
一例一休今天上路，因影響客運業成本，首都客運率先公布新票價，台北往宜蘭全票調高新台幣2到8元，新票價106年1月5日實施。
首都客運今天公布的新票價如下：
台北-礁溪1572，全票從90元漲為92元，半票從45元漲為46元，回數票買10送1從900元調為920元。
台北往宜蘭或羅東1570、1571及1572，全票從120元漲為128元，半票從60元漲為64元，回數票買10送1從1200元漲為1280元。
首都客運表示，「台北-宜蘭」國道客運路線從民國96年12月11日通車迄今，一直維持優惠票價，各項成本都增加，例如每名員工已調薪3次共6500元，另為縮短民眾候車時間更不斷增購五期環保新車。1051223
(中央社)
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