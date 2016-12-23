鷹架倒塌意外 桃市府提供救助專戶

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桃園大溪高中施工鷹架倒塌奪走5條性命、毀了4個家庭，其中麟洛國中棒球隊球員廖紹明與廖緯捷兄弟檔的父母雙雙罹難，許多熱心民眾踴躍表達主動捐款協助受難者家屬意願，桃園市政府開放社會救助金專戶，提供給各界善心人士自發性捐款，濟助4個受難家戶，不限廖姓兄弟檔。

桃園市社會救助金專戶，臺灣銀行桃園分行（銀行代號：0040426）026038000011帳號，社會局提醒，民眾匯款時，請於匯款單上載明捐款人、聯絡電話、聯絡地址，及註明指定項目：「捐助大溪高中圖書館工程意外事件」，並將匯款收據傳真至03-3390126桃園市政府社會局社會救助科，以利寄發捐款收據，若有相關問題可洽聯絡電話：03-3322101轉分機6403-6405。

(中時)