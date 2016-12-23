鷹架倒塌意外 桃市府提供救助專戶
桃園大溪高中施工鷹架倒塌奪走5條性命、毀了4個家庭，其中麟洛國中棒球隊球員廖紹明與廖緯捷兄弟檔的父母雙雙罹難，許多熱心民眾踴躍表達主動捐款協助受難者家屬意願，桃園市政府開放社會救助金專戶，提供給各界善心人士自發性捐款，濟助4個受難家戶，不限廖姓兄弟檔。
桃園市社會救助金專戶，臺灣銀行桃園分行（銀行代號：0040426）026038000011帳號，社會局提醒，民眾匯款時，請於匯款單上載明捐款人、聯絡電話、聯絡地址，及註明指定項目：「捐助大溪高中圖書館工程意外事件」，並將匯款收據傳真至03-3390126桃園市政府社會局社會救助科，以利寄發捐款收據，若有相關問題可洽聯絡電話：03-3322101轉分機6403-6405。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。