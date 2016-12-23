中山高追撞車禍 9人受傷送醫

中山高北向57.2公里處發生追撞車禍。（蕭承訓翻攝）

目前共9人受傷，皆為國光客運內駕駛及乘客。（蕭承訓翻攝）

國道中山高速公路今天下午發生追撞車禍，國道警察在15時42分接獲通報，國一北向57.2公里有事故，巡邏車抵達後回報有一國光客運、一營業用聯結車、一自小客車及二小貨車事故，目前共有9人受傷，皆為國光客運內駕駛及乘客，國光客運駕駛腳夾住受困車內，目前意識清楚，現場還在處理中。

(中時)