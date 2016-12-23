政院請公關公司打點核食公聽會 李明賢：花多少？
行政院農委會等單位先前分別在不同縣市舉辦日本食品輸台公聽會，但各場氣氛都相當火爆。本周日開始行政院又即將舉辦三場核食公聽會。國民黨文傳會副主委李明賢在臉書表示，聽說行政院為了這三場公聽會，還特地委託公關公司處理！行政院是否說明一下多少花了多少費用？是否公開招標？
先前政院舉行的日本食品輸台公聽會，各場氣氛都相當火爆。有的占領主席台，要警察離場、議員帶領推倒主席台，北市場甚至爆發推擠衝突，有民眾遭人丟椅子砸傷額頭，血流滿面，導致公聽會不是流會，就是草草結束。
為與民眾討論日本核災區鄰近縣市食品輸台管理之風險與政策，行政院食安辦及跨部會又將辦理3場「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會」。李明賢說，舉辦三場公聽會，就要透過公關公司來包裝行銷？為什麼不直接與人民對話？還是有什麼不可告人之秘密？不論如何，請大家一起站出來，勇於反對高風險的核食進口
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
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