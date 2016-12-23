中式內餡西式酥皮 員林市攜大葉推人氣伴手禮

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員林市公所攜手大葉大學，以百果山農特產打造伴手禮與料理，市長張錦昆（右二）、校長歐嘉瑞（右一）與餐旅系老師聯合發表特色料理小吃。（謝瓊雲攝）

大葉大學餐旅系師生以員林百果山特色農產開發特色糕餅伴手禮與美味料理。（謝瓊雲攝）

大葉大學餐旅管理學系開發的「酥皮雪裡紅包子」、「采頭酥」，都是運用員林百果山農特產當原料。（謝瓊雲攝）

大葉大學餐旅管理學系學生展示「酥皮雪裡紅包子」、「采頭酥」，以傳統中式口味料理當內餡融入西式糕餅做法，中西合璧口味獨特。（謝瓊雲攝）

員林市公所攜手大葉大學餐旅系，以百果山農特產研發伴手禮與料理，市長張錦昆（右三）、校長歐嘉瑞（右二）與餐旅系師生端出特色料理與小吃，口味獨特還有健康概念。（謝瓊雲攝）

產官學合作行銷員林在地農產，員林市公所23日宣布與大葉大學攜手合作「百百果百百吃」計畫，將以百果山農特產開發系列餐點與特色伴手禮，餐旅系師生並發表「雪裡紅菠蘿包」和「采頭酥」兩款風味獨特的糕餅伴手禮。

產學合作計畫書今天上午由員林市長張錦昆與大葉大學校長歐嘉瑞代表雙方簽署；隨後餐旅系金牌廚師彭建治也現場端出「柑橘風味燻鮭魚」、「香煎鴨胸佐柑橘醬汁」兩道水果料理，教大家如何以冬令水果入菜。

張錦昆說，員林市蔬果種植面積高達681公頃，楊桃、龍眼、芭樂與蜜棗等品項豐富，由多次在國際廚藝競賽囊括金牌的大葉餐旅系教師開發加工產品，創造附加價值，可為農民創造穩定收益。

餐旅系主任吳淑姿說，與公所雙方多次討論後決定以傳統很受歡迎的雪裡紅、菜脯米，結合時下最受歡迎的港式點心波羅叉燒包、及台灣第一伴手禮鳳梨酥，做成口味中西合璧的點心，開拓年輕客群。

烘焙學程講師蔡振彰說，運用員林源潭社區雪裡紅酸菜本身的鹹味與豬後腿肉，以蒜頭、黑胡椒拌炒，不再添加油、鹽，包覆在微甜的酥皮菠蘿中烘烤，滋味鹹香微甜口感清爽，伴隨雪裡紅獨特香氣，頗受好評；采頭酥則以白蘿蔔絲與蝦米乾炒入餡，且外皮以天然奶油取代傳統酥皮中的調和豬油，更健康無負擔。

張錦昆說，上一代物資貧乏，覺得好吃的料理往往偏油、偏鹹，新一代年輕人想法、口味改變，著重「輕食」概念，希望產學合作帶動傳統在地小吃飲食轉型，吃好吃巧也吃健康。

(中時)