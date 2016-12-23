桃園楊梅某夜校生　遭4學長拿西瓜刀砍8刀

楊梅區埔心後火車站事發後，地上血跡斑斑。（楊明峰翻攝）

桃園市楊梅區某高校1名19歲高1夜校生，22日晚間10時許在楊梅埔心後火車站遭4名未成年的高2學長拿西瓜刀、安全帽追砍，造成左後背7處刀傷，現場血跡斑斑，送醫時傳出病危，好在經院方搶救後趨於穩定，目前無生命危險。

警方獲報後調閱監視器，找到4名動手的學長，他們供稱，在校看被害人不順眼，才會放學時在火車站堵人，訊後被依殺人未遂罪嫌，函送少年法庭。

(中時)