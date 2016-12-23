6歲喬姓女童140公分 將進永仁女籃幼隊栽培

喬家6歲女童（最高者）在同齡的孩子中，明顯高出一顆頭。（程炳璋攝）

台灣女籃將出現未來希望，台南市一名6歲女童喬麗爾身高已逾140公分，較同齡孩子高出一個頭，父親喬翔龍決定明年讓女兒進入籃球名校永仁中學的幼隊復興國小就讀，目前每周固定跟著永仁籃球校隊玩耍，習慣籃球訓練環境。

6歲孩子一般身高僅110公分，喬家女童會高人一等並不意外，父親喬翔龍就是籃球員出身，身高205公分，20年前曾是中華職籃CBA達欣虎的中鋒球員，妻子也有180公分，女兒一出生就大一號，在同齡孩子中也一直是巨人等級的身型。

喬翔龍卸下籃球員身分後，回台南家鄉在市府擔任攝影官，今年離職轉戰生意圈，他的女兒一直是籃壇球探矚目焦點，早有籃球圈友人遊說他讓女兒上國中後到台北念書打球。

獨生女兒一直是喬翔龍心中的寶，父親盤算不忍讓女兒在國中就離家打球，且台南就有籃球冠軍名校，在與永仁中學籃球教練時超傑討論後，獨鍾家鄉學校，決定讓女兒明年入學後，留在台南的球隊發展。

喬翔龍表示，女兒可能是台灣最大隻的6歲女童，從小就跟著自己在球場邊看球、玩球，目前先培養女兒籃球興趣，未來若發展順利，會讓女兒到國外打球。

(中時)