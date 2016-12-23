康寧大學桌椅捐原鄉 原鄉社區索取踴躍
康寧大學台南校區近日正汰換一批課桌椅，因保存良好仍有七成新，校方捐贈一部分給原鄉教會與社區，南瀛原住民關懷協會通報全國各地原鄉，索取踴躍，校方正清點數量，分別依各原鄉需求陸續送達。
康大有原民班，校方平常關注來自原鄉的學子學習和生活，最近要處理一批汰換的課桌椅，校長黃宜純認為汰換的課桌椅仍可使用，廢棄相當可惜，決定物盡其用，捐贈一部分課桌椅給有需要的原鄉使用。
南瀛原住民關懷協會理事長洪木盛表示，原住民教會有許多課業輔導班及社區辦理老人教學班，都必須要有課桌椅上課，但這些部落經濟較弱勢，對設備經費捉襟見肘，康大這批桌椅，正好幫原鄉解決問題。
洪木盛透過臉書詢問全國各原鄉部落的需求，目前已有南投縣、嘉義縣阿里山、屏東縣、台東縣數個原鄉教會、社區索取，協會將設法將課桌椅分送到各教會和社區。
這次汰換數百張課桌椅，一部分贈送屏東縣陸興中學，送給原鄉教會和社區有三百張，這些桌椅都還很完整，學校、教會和社區收到不必整修就能使用。
黃宜純表示，康大不僅關懷原鄉，對偏鄉的弱勢也投注愛心，將來若有更多的資源，會持續投注到原鄉、偏鄉，期能照顧更多弱勢。
(中時)
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