金門濱海公園變美了，只因多了浪漫的它

金門濱海公園打造夜間亮點，增添浪漫的新元素。（縣養工所提供）

20米高的聖誕燈柱，要讓廈門看到金門。（縣養工所提供）

金門金城南門濱海公園和雄獅堡的20米高燈座，在「莫蘭蒂」颱風襲境時嚴重受損，縣養護工程所員工發揮巧思，利用汰換的路燈外罩結合LED燈泡，再用24條鋼索綁上聖誕燈，打造讓廈門看到金門的浪漫新亮點。

縣養護工程所鑑於高燈維護不易且效益不佳，因此依據縣長陳福海在「莫蘭蒂」災後有關型塑新亮點的指示，以推動低碳島汰換耗能的舊路燈燈罩，結合1瓦LED燈泡的新設計，將原來的「路燈」轉化為「庭園燈」，並搭配紅、藍、白3色點綴，讓原本昏暗的海濱公園一下亮起來。

另外，該所員工也在歲末時節，再以24條鋼索綁上聖誕燈柱，並在柱頂排列五顆星芒，在夜間為雄獅堡注入浪漫新元素，吸引不少路過民眾和青年學生留影。

(中時)