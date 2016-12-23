金門濱海公園變美了 只因多了浪漫的它
金門金城南門濱海公園和雄獅堡的20米高燈座，在「莫蘭蒂」颱風襲境時嚴重受損，縣養護工程所員工發揮巧思，利用汰換的路燈外罩結合LED燈泡，再用24條鋼索綁上聖誕燈，打造讓廈門看到金門的浪漫新亮點。
縣養護工程所鑑於高燈維護不易且效益不佳，因此依據縣長陳福海在「莫蘭蒂」災後有關型塑新亮點的指示，以推動低碳島汰換耗能的舊路燈燈罩，結合1瓦LED燈泡的新設計，將原來的「路燈」轉化為「庭園燈」，並搭配紅、藍、白3色點綴，讓原本昏暗的海濱公園一下亮起來。
另外，該所員工也在歲末時節，再以24條鋼索綁上聖誕燈柱，並在柱頂排列五顆星芒，在夜間為雄獅堡注入浪漫新元素，吸引不少路過民眾和青年學生留影。
(中時)
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