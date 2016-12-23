捐血月挽袖 兒童愛心號帶回家

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以往農曆年節前後，捐血人較少，台灣血液基金會發起捐血月活動，呼籲民眾挽袖捐熱血。只要在捐血月捐血，就能獲得限定紀念品「兒童愛心號」模型車。中央社記者陳偉婷攝 105年12月23日

以往農曆年節前後，捐血人較少，台灣血液基金會發起捐血月活動，呼籲民眾挽袖捐熱血。只要在捐血月捐血，就能獲得限定紀念品兒童愛心號模型車。

台灣血液基金會表示，以往因農曆年節假期長，又是重要傳統節日，民眾忙過年、出國旅遊，加上可能天氣冷，捐血人數大幅降低。因年假長，又必須儲存足夠的血液庫存量，才能供應醫院和傷患使用。

106年捐血月訂於農曆春節前一個月，從12月26日起到106年1月26日止。只要在這段時間捐血，就能獲得捐血月限定紀念品「兒童愛心號」模型車。

說起兒童愛心號，民國70年，當時無償捐血觀念尚未成熟，靠捐血車穿梭大街小巷，籌募血液讓傷患輸用。當年國語日報社發起「捐獻小型捐血車」活動，台北市許多國小響應，共募得新台幣210萬287元3角。除了買一台小型捐血車，又加購中型捐血車及小型血液冷藏車，命名為兒童愛心號。

兒童愛心號從70年開始服役，80年轉到花蓮服務，一直到84年才「退休」。這期間大約募集近750ml血液。兒童愛心號承載孩子愛心，帶給傷患延續生命的禮物。1051223

(中央社)