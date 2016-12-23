色情店多次改名 高雄檢警出擊破獲

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高雄市「浪漫城市美容名店」多次遭查獲又改名營業，規模龐大，高雄檢警出擊破獲這處大型色情場所，當場查獲多對男女進行性交易，全案23日送辦。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 105年12月23日

高雄市「浪漫城市美容名店」多次遭查獲又改名營業，規模龐大，並設置大批監視器監控，高雄檢警出擊破獲這處大型色情場所，當場查獲多對男女進行性交易，全案今天送辦。

高雄市警察局調查，這處美容名店以美容業之名，實際從事色情性交易，高雄地檢署指派檢察官指揮警方前往取締，由員警先行埋伏，見時機成熟機不可失，立即通報在外埋伏的員警，一聲令下持搜索票衝破色情場所。

警方表示，當員警表明身分進入查緝時，發現樓層房間走道猶如迷宮，服務小姐嚇得花容失色，四處倉皇逃逸，當場查獲9對男女正進行性交易。

這處色情場所設置約有70間房間，警方搜索服務小姐休息室時，赫然發現牆上高掛一張小姐績效排行榜，表揚績優前3名者，另可分別核發獎勵金，未達績優者另以大紅色字加註「盼未進入排行者向前看，只要用心就有機會領獎金」。

警方當場查獲張姓負責人、陳姓帶客經理、葉姓櫃台會計、許姓工作人員及9對男女，並查扣營業所得、監視器、電腦主機等，全案依妨害風化罪嫌及社會秩序維護法送辦。1051223

(中央社)