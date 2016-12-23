精靈寶可夢悠遊卡 耶誕交換禮物首選
悠遊卡公司今天說，首度推出全國第一款獲得官方授權的「精靈寶可夢悠遊卡」，並限量發行，更是耶誕交換禮物首選，即日起在4大超商及悠遊shop販售，數量有限，售完為止。
悠遊卡公司表示，此次推出的「精靈寶可夢」系列有2款，其中1款是寶貝球造型卡，也是普通卡，可做為手機吊飾，每張售價新台幣150元，防水、防折損，實用且便利。
另1款則為「精靈寶可夢」優待卡，以皮卡丘為主題設計，每張售價100元，滿足民眾抓寶願望，同時也是耶誕節交換禮物首選。
「精靈寶可夢」優待卡是悠遊卡公司特別提供給符合相關法令得購買半票兒童或設籍台北市、新北市以外，年滿65歲以上民眾及領有身心障礙手冊人士，該卡可享有各地區多卡通設備公車半價優惠，歡迎民眾採購。
悠遊卡公司說，悠遊卡一向廣受大眾喜愛，除具實用與便利性外，限定商品及造型卡更是不能錯過的收藏品，發行的「精靈寶可夢」系列為官方正式授權，數量有限，想購買寶可夢系列悠遊卡的民眾可到4大超商或悠遊Shop搶購。1051223
(中央社)
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