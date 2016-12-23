國軍106年元旦將級人員晉任共31人
國防部今天表示，國軍106年1月1日將級人員定期晉任，國防部晉任中將6人、晉任少將22人；總統府晉任少將1人；國安局晉任少將2人；合計31人，民國106年1月1日生效。
國防部指出，此次晉任人員分屬總統府、國防部、國安局等3個單位，晉任中將人員計楊海明、賀政、李宗孝、李廷盛、鄭榮豐、王純雄等6人。
晉任少將人員計俞文鎮、(ㄏ龍)廣江、黃先任、張宗才、詹國義、洪虎焱、游玉堂、謝其賢、孫序華、溫學聖、林國欽、楊建基、余熙明、鄭貴明、行健華、王國強、張世行、張守珩、張元哲、張大偉、顏有賢、董中興、宋力強、黃文淡、濮寶龍等25人；全部合計31人。
國防部表示，晉任授階典禮訂於27日上午9時，於三軍軍官俱樂部舉行，由部長馮世寬主持，國軍高階將領暨晉任人員眷屬親人均受邀觀禮，並恭請總統蔡英文親臨訓勉，鼓舞軍心。1051223
(中央社)
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