挖土機挖垃圾翻進坑 駕駛輕傷獲救

南投林姓男子23日操作挖土機，在南投市清潔隊的垃圾儲存坑挖掘垃圾，準備外運處理，挖土機不慎翻進坑（圖），輕傷無大礙送醫治療。中央社記者蕭博陽南投縣攝 105年12月23日

南投林姓男子今天操作挖土機，在南投市清潔隊的垃圾儲存坑挖掘垃圾，準備外運處理，挖土機不慎翻進坑，輕傷無大礙送醫治療。

南投縣消防局救災救護指揮科下午2時49分獲報，一部在南投市清潔隊執行垃圾轉運作業的挖土機，翻進垃圾儲存坑，消防局調派人車到場，搶救受困駕駛室的35歲林姓男子，林男意識清楚，但反映手部、腰部疼痛，消防員小心翼翼、迅速救出林男送醫。

警方初步調查，林男駕駛大型傾卸車到場，再獨自操作挖土機挖掘儲存坑的垃圾進傾卸車，準備外運其他縣市焚燒，但疑因場地平台狹小、人員未注意，挖土機側翻進深3公尺、寬3公尺、長10公尺的垃圾儲存坑。

現場人員表示，此處垃圾暫存坑放置南投市公所清潔隊清運的垃圾，隔天再由南投縣政府環境保護局外包廠商人員來挖掘，轉運到外縣市焚燒；林男今天一人作業，未注意挖土機右側履帶壓在坑的邊緣，作業中突然翻進儲存坑。1051223

(中央社)