彰化高商募集書籍 送偏鄉推廣閱讀
彰化高商慈幼社在校內外募集書籍及雜誌捐到偏鄉，募集到約2500本書籍，準備送到屏東縣內埔的原住民部落，推廣閱讀。
國立彰化高商慈幼社每年都會發起「送書香，到偏鄉」活動，結合校內的老師學生以及校外的團體，募集書籍送到偏遠山區，慈幼社的指導老師陳美玉帶領學生，向校內外募集書籍。
負責捐書活動的應用外語科1年級學生許祐銓說，自己經常擔任志工，常在電視上看到弱勢孩童關懷的公益活動，不過大多是心有餘而力不足，這次看到學校發起的活動，於是決定以實際行動體驗作公益。
許祐銓表示，今年他們把募書的範圍拓展到校外，原本想要找彰中彰女參加，不過他們都有自己的募書活動，讓大家感覺有點受挫，不過正好也是1個學習的機會，讓他們去跟別的學校溝通，提企劃書，說服別的學校也一起加入募集書籍的行列。
後來有秀水高工、鹿港高中、文興高中以及崇實高工等4所學校一起參與募集書籍的活動，也在臉書上成立粉絲專頁，分享每天募集書籍的進度，讓參與活動的每一個人都掌握最新進度。
而募書活動結束，光是彰商師生就捐了1200本書，秀水高工、鹿港高中以及文興高中等校以及機關團體，總計募集了2500本書，而這些書籍也將裝箱送到屏東內埔的瑪家部落，讓偏遠山區的小朋友也能享受到閱讀的樂趣，推廣閱讀文化。1051223
(中央社)
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