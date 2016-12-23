板車與客運國道擦撞 十乘客輕傷

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(中央社記者邱俊欽桃園23日電）國道一號中山高速公路今天下午發生拖板車與國光客運擦撞意外，造成十名旅客輕微挫傷與擦傷，至於意外發生主因，仍待警方進一步調查。

桃園市政府消防局今天表示，國道1號北上57.4公里處，靠近中壢路段，在下午3時40分發生拖板車與國光客運擦撞車禍，消防局立刻派出第二大隊內壢分隊24名消防人員，13輛救護與消防車前往救援。

消防人員到達現場時，初估約10名乘客受到輕微挫傷與擦傷，已報請國道交控中心、交通局、監理站處置，至於意外發生主因，仍待警方進一步調查。1051223

(中央社)