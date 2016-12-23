新東陽爵士音樂 桃機出境超浪漫
耶誕氣氛濃了，新東陽公司今天下午在機場舉辦「歡樂聖誕，爵士饗宴」Life爵士音樂會，藉由曲曲動聽的爵士音樂，讓入出境旅客感受到濃濃的耶誕氣氛。
為增添耶誕節慶氛圍及傳遞歡樂與溫暖，新東陽特別邀請「Life爵士樂團」，以「歡樂聖誕，爵士饗宴」為主題，在桃園國際機場第一航廈出境3樓新東陽綜合商場北側舉辦Life爵士音樂會，演奏多首應景及台灣經典曲目，同時也發放棒棒糖等精美禮品，同時現場備有多樣茶點提供與旅客，共度溫馨且充滿歡樂的耶誕節。
新東陽總經理麥升陽說，「Life 爵士樂團」是由多位視障者及一位眼科醫師與樂團講師所組成，憑藉著對音樂的一份熱忱，樂觀正向的人生態度以及自我的肯定，每次音樂會都展現精湛的演繹功力，充滿生命張力的旋律，訴說著他們的故事，充滿溫暖且激勵人心。
曲曲動人的耶誕音樂，配合新東陽精心布置的可愛麋鹿、聖誕老人、LED燈飾，讓機場處處瀰漫著歡樂的耶誕氣氛，讓旅客感受浪漫的「機場耶誕風」。1051223
(中央社)
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