潘孟安招商 明年可有6000就業機會

屏東縣長潘孟安23日在就職2周年記者會上表示，縣府積極招商，成果豐碩，預計明年可創造6000個就業機會。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月23日

屏東縣長潘孟安23日在就職2周年記者會上表示，縣府積極招商，成果豐碩，並強調「安居樂業」的施政理念，預計明年可創造6000個就業機會。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 105年12月23日

屏東縣長潘孟安今天在就職2周年記者會上表示，縣府積極招商，已有25家投資案，其中18家是上市上櫃公司，總投資金額新台幣270億，預計明年可創造6000個就業機會。

潘孟安在記者會上談到屏東縣人口減少問題，主要是人口老化速度遠高於生育率，自上任後即積極創建年輕人返鄉就業契機，從農業大學、青年學院、青年P基地，就是讓屏東人回流，人才進駐。

他表示，縣政府也整合、開辦招商單一窗口，引進廠商進駐工業區，近1年半已有25家投資案，其中18家是上市上櫃公司，總投資金額270億投資額，預計明年6月會陸續招聘員工，可創造6000人力就業機會。

潘孟安表示，縣府要爭取的不僅是廠商進駐、擴廠，未來更希望業者研發中心、總公司都能設在屏東，用在地員工，在屏東消費，這些投資屏東的企業有些是全球頂尖企業，例如巧新科技專門生產超跑的鋼圈，連英國女王座車也採用巧新產品，除此外，屏東更會是台灣最新的太陽能板模組基地。

屏東縣政府財政被列入觀察名單，潘孟安認為並不公平，他說，縣府連續2年總預算編列，並無舉債情形，不僅收支達到平衡，獲得主計總處肯定，且原有長期債務從2014年開始，每年償還2億的長債，短期債務更自88億減半降至43億，向中央爭取的競爭型計畫補助經費更高達19億，顯示縣府在財政上開源節流的努力。

潘孟安說，他現在最怕論高鐵南延案最後被「吃案」，期待在新的一年，中央能儘速核定南延案推動，還給屏東公道。1051223

(中央社)