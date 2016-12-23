喜迎金雞！2017年仕高利達新春禮盒 炫燦上市

2017CNY仕高精選700ml禮盒，建議售價 NT450，現場另有優惠價格。(圖/英商帝仕德 提供)

在台灣威士忌市場擁有廣大支持者的仕高利達，為因應年底送禮需求，推出嶄新新年禮盒；外觀以優雅吉祥的金色珠光為設計主軸，奢華大器展現金雞年的希望與活力。而高品質與合宜售價，讓這款年銷破20萬箱，且多年蟬連台灣威士忌單一品項寶座的品牌，成為CP值最高的送禮首選。

仕高利達推出的四款禮盒，以金色光芒閃耀，象徵太陽般的溫暖與華貴。金牌包裝大器閃耀氣勢軒昂，12年選用內斂湛藍珠光更顯品味，精選則以翡翠青綠，彰顯酒款深具層次的煙燻風味。不同風味、個性的酒款，呈現出仕高利迥異的迷人風貌，符合消費者不同送禮需求。

2017仕高利達12年禮盒，建議售價 NT790，現場另有優惠價格。(圖/英商帝仕德 提供)

2017仕高金牌700ml禮盒建議售價 NT480，現場另有優惠價格。(圖/英商帝仕德 提供)

仕高利達源自於蘇格蘭高地區的心臟地帶，這裡是蘇格蘭民族英雄~威廉‧華勒士於12世紀率領蘇格蘭人對抗英軍爭取自由的古戰場，看過梅爾吉勃遜之英雄本色的史詩電影，必對片中波瀾壯闊的戰場與景色震撼不已，這就是釀造出蘇格蘭最勇敢威士忌的故鄉。引用流經此地的晶透清澈的泰斯河水源釀酒，再由首席資深釀酒團隊把關蒸餾，萃取最高品質的酒心原酒，放入嚴選上等橡木桶陳釀，最後存放在全蘇格蘭挑高厚實的酒窖，完美絕佳的陳釀條件，呼吸屬於這塊勇者之地的風土氣息，創造出最強壯酒體與柔順平衡的冠軍威士忌。

(中時電子報)