趙麗穎罕見露事業線 「下衣失蹤」辣曬白皙長腿
大陸女星趙麗穎因演出《花千骨》聲名大噪，苦熬多年成為一線演員，過去多走甜美風格的她，近日幫男性雜誌拍攝封面照，罕見露出事業線，令網友超驚艷。
趙麗穎近日替《男人裝》拍攝封面照，只見她罕見展現性感一面，上半身只穿黑色bra，露出纖細小蠻腰，馬甲線若隱若現，另一張是穿著粉色細肩小可愛，大露事業線，而她的長版上衣讓一雙纖細筆直的美腿全入鏡，「下衣失蹤」的打扮讓粉絲看了全暴動，直呼看一眼都快流鼻血了，讓大家看到她有別以往的性感模樣。
(中時電子報)
關鍵字：趙麗穎、
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。