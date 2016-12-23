趙麗穎罕見露事業線 「下衣失蹤」辣曬白皙長腿

趙麗穎過去多以甜美風格示人。(圖／翻攝自趙麗穎微博）

趙麗穎罕見露出事業線，展現性感一面。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

大陸女星趙麗穎因演出《花千骨》聲名大噪，苦熬多年成為一線演員，過去多走甜美風格的她，近日幫男性雜誌拍攝封面照，罕見露出事業線，令網友超驚艷。

趙麗穎近日替《男人裝》拍攝封面照，只見她罕見展現性感一面，上半身只穿黑色bra，露出纖細小蠻腰，馬甲線若隱若現，另一張是穿著粉色細肩小可愛，大露事業線，而她的長版上衣讓一雙纖細筆直的美腿全入鏡，「下衣失蹤」的打扮讓粉絲看了全暴動，直呼看一眼都快流鼻血了，讓大家看到她有別以往的性感模樣。

(中時電子報)