竹縣長天津參訪紅橋區 促兩岸科技創新交流
新竹縣長邱鏡淳22日晚間率新竹縣智慧城市訪問團赴大陸北京參加農產品展銷暨旅遊推介會，今天先參訪天津市紅橋區，了解大陸當局改建舊城區布局創意、科技及文化旅遊的發展面向，天津市台辦副主任于為忠及紅橋區書記曲孝麗親自接待，邱鏡淳並期許雙方建立平台、增加科技人才交流。
邱鏡淳表示，紅橋區佔地21.3平方公里，人口56萬，區內3河5岸推展現代服務、商貿流通、科技產業、創意產業和文化旅遊等5大主導產業，與新竹縣山海湖觀光旅遊、科技產業等有相仿之處，歡迎天津的朋友來新竹縣作客，尤其在大數據、雲端、智慧生活、物聯網等產業趨向，實有合作互補、增強優勢的契機。
邱鏡淳說，新竹縣有工研院、竹科與大學院校等產官學研醫等整合優勢，有打造國際智慧城市Top7的實力，特別是運用科技在精緻農業上，拉出山海湖觀光產業文化風潮，擴大物產結合，符合低碳健康，他期許與天津對接合作交流平台，為便利生活更優化共同努力。
于為忠則歡迎竹縣訪問團到訪，並讚揚邱鏡淳為產業文化拓展市場、發掘希望的苦心，他也邀請竹縣鄉親到天津遊覽，歡迎青年朋友參與青創基地的圓夢工程，創業天津，共創市場。
(中時)
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