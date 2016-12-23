育才國小創校一甲子 募近36萬元送愛到非洲

永和育才國小創校一甲子，今（23日）舉辦校慶、耶誕節活動，老師裝扮成耶誕老人分送禮物。（葉書宏攝）

永和育才國小創校一甲子，今（23日）舉辦校慶、耶誕節活動，老師裝扮成耶誕老人分送禮物。（葉書宏攝）

永和育才國小創校一甲子，今（23日）舉辦校慶、耶誕節活動，老師裝扮成耶誕老人分送禮物。（葉書宏攝）

永和育才國小創校一甲子，今（23日）舉辦校慶、耶誕節活動，捐出師生、家長一起募集的35萬7694元給台灣世界展望會，為非洲的孩子們修建教室、添購60組課桌椅，及為弱勢家庭提供51頭山羊，改善非洲貧困家庭的家計，剩餘款項將持續支柱1名剛果兒童。

育才國小逢建校60周年，選擇用不一樣的方式來歡慶校慶與耶誕節，特別與台灣世界展望會一起舉辦了傳愛送暖到非洲的活動，全校師生一起捐款共35萬7694元，為非洲貧困兒童送上最溫暖的聖誕禮。

款項將為非洲的孩子們修建教室、添購60組課桌椅，及為弱勢家庭提供51頭山羊改善非洲貧困家庭的家計，並響應「資助兒童計畫」，資助1名剛果兒童，後續將持續資助這名兒童直到自立。

四年藍班學生朱秝辰將自己的校外教學費用捐出來；二年紅班學生廖泓宇也捐出自己的獎學金，並說道，「希望非洲的小朋友跟我們一樣幸福，可以在有屋頂、有課桌椅的教室上課！」

三年藍班學生李胤彤說，「很開心可以幫助在遠方的小朋友，我聽說非洲小孩常常因為營養不足而生病，但家裡又沒錢去看醫生，所以我想如果可以給他們養山羊、喝羊奶，不但可以幫助他們增加收入，還能獲得營養，一舉兩得！」

校長潘慶輝在受贈儀式後裝扮成耶誕老人送禮物到各班，而學生們則是送禮給遠在非洲和他們一般大的孩子們所需要最實用的禮物。導師們分享，從活動開始後，他們就陸續收到了許多裝滿零錢的紅包，是同學們挖存錢筒，或用自己的壓歲錢、零用錢來響應捐款。

台灣世界展望會市場行銷處陳維智處長表示，「禮物型錄」是給國內外弱勢家庭的祝福，幫助孩子擁有乾淨、安全的環境，能健康成長、快樂學習，更改善貧困家庭的經濟，助其迎向轉變、擁抱希望。

(中時)