北檢查知本老爺炒股疑雲 傳13人到案

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台北地檢署偵辦台東知本老爺酒店炒股疑雲案，今天指揮調查局台北市調處，搜索知本老爺某相關企業的許姓董事住所等處，傳喚13人到案。

檢調調查，許姓董事等人，涉嫌在民國103年4月至7月間與105年1月至2月這2個時間區間，向外界放出台東觀光前景看好、知本老爺營收增加、發放股利等利多，並結合市場派共同炒股。

檢調發現，在這兩個時間區間中，股票漲幅分別超過100%、60%，這些涉嫌炒股人士的不法獲利，分別約為新台幣2500多萬元、2800多萬元，全案依涉違證交法等方向偵辦。1051223

(中央社)