吳克群哽咽發言 感慨放下麥克風離去

歌手吳克群今天下午舉行新專輯發表會，他突然有感而發，提到做音樂很開心，但要面對音樂以外的事情都很無力，一度講到哽咽要哭，說完就把麥克風放地下離去，不接受聯訪。

吳克群今天下午舉行新專輯「人生超幽默」發片記者會，不過記者會現場，吳克群的一番「誠實」發言，卻絲毫不幽默。

記者會開始，吳克群的發言就頗為正經，似乎和過往歌手在新歌發表會上的輕鬆言談不大相同。吳克群先是提到，每天新聞都很幽默，有行車記錄器、賣假油不會被關、結婚偷吃又管別人要不要結婚。

而他也提到自己的生活很幽默，像是「談了四年的戀愛，發現也許最深愛的人最不了解你」、「做了多年音樂，發現以前沒有知名度時，大家只看你作品，有作品的時候大家只看你的花邊」，也提到「媒體需要點擊率，我們（歌手）就像個連續劇」，話語中流露著無奈。

記者會結束前，主持人黃子佼要吳克群做個總結，吳克群突然沉默許久，問黃子佼，「要誠實的說嗎？」吳克群突然語重心長地表示，昨晚和華納音樂大中華區總裁陳澤杉提到，「這張專輯對我來說很像是人生當中的壓軸」，此話一出，在場的記者、工作人員嚇傻，連忙抬起頭看吳克群。

吳克群表示，今天收到陳澤杉給的耶誕卡片，「幾年前我就會非常開心，可是現在要面對做音樂背後很多事情，都很無力」，他指出，想說的話早就在歌裡面，但大家只會看到幽默的一面，而看不到他的孤獨。

吳克群表示，他人很好，有事情大家都會找他幫忙，「但我真的有心事想要講，也不知道要找誰幫忙，太習慣扮演一個贏家...我不知道還有沒有餘力去面對，很多無關音樂的事情」，他指音樂以外的事，包括每次宣傳，媒體多半都只會問及感情及八卦，讓他很無力。

吳克群真心的發言讓在場記者傻眼，他表示，無法接受媒體聯訪「再講冠冕堂皇的話」，也不想講似是而非的話，「我想講所有的孤獨感受，早就...（哽咽）...早就寫在歌裡面」，話一說完，吳克群彎下腰，把麥克風放在舞台的地上，直接離去，眾人錯愕。1051223

(中央社)