興航未依時間發放工資 北市將開罰

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台北市勞動局今天指出，經勞動檢查發現復興航空公司應於20日發放各項津貼卻未發放，已違反勞基法第22條第2項應全額給付的規定，後續將依法處新台幣2萬元至30萬元罰鍰。

復興航空今天上午發表聲明，強調「勞動局已證實興航並未欠薪」。

勞動局勞動基準科下午回應，興航工會21日至北市府陳情應於20日發放的11月外站津貼、夜點費及加班費未發放，勞動局在21日跟昨天至興航勞檢，發現350萬元的津貼無法如期發放，已違反第22條第2項應全額給付的規定。

勞動基準科表示，今天已發函通知興航立刻改善，後續將依法處2萬元至30萬元罰鍰。1051223

(中央社)