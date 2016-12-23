周慧敏現身洛城 分享玉女凍齡秘訣
玉女歌手周慧敏縱橫流行歌壇30年，唱紅許多膾炙人口作品，她今天出席洛杉磯記者會，一現身讓人驚嘆「玉女掌門人」的凍齡美貌，她說，凍齡秘密就是遠離負能量、開心度日。
周慧敏是在今天飛抵洛杉磯，宣傳「愛之旅」世界巡迴演唱以及耶誕節當天在賭城拉斯維加斯登台。
出席會見洛城當地華文媒體的記者會，她一襲及肩烏黑飄逸秀髮，搭配鑲亮點的端莊黑色洋裝式小禮服與高跟鞋，更顯凍齡白皙肌膚的楚楚動人又落落大方。
今年是周慧敏跨入歌壇第30年，回顧過去雖然累積許多成績不錯的專輯銷售，不過她認為，發行福音專輯，是她這麼多年做音樂最投入的一次，相信大家可以在歌曲裡，感受她豐富的情感。
周慧敏2014年底發行首張福音專輯HIM，隔年2月又發行第2版，曲目包含「肋骨」等。
她也分享凍齡長青的秘密包括遠離負能量，開心度日以及喜愛旅遊，尤其和教友的探索之旅（study trip），2012年曾造訪聖地以色列，希望明年有機會再走一遭。
周慧敏說，耶誕節是分享愛與祝福的日子，值此佳節來到美國，藉此向粉絲表達她的一份愛，不過老公倪震得在家照顧4男2女的喵小孩，實在捨不得因出遠門家裡沒大人，而把牠們交給寵物旅館。
睽違19年後再度賭城登台，周慧敏這回預備30多首曲目，包括許多過去由她唱紅的暢銷金曲，以及影響她音樂創作至深的其他音樂人作品，並找來她非常欣賞且爆發力與感染力強的實力派歌手楊宗緯同台，飆唱傳來傳去的「流言」。1051223
(中央社)
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