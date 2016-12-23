90嬤獲贈扶手椅 最棒的耶誕禮物

住在金門縣料羅90高齡的陳阿嬤，行動不便加上手部受傷，多次跌坐沙發上，讓人看了心生不忍。金湖鎮公所再生工坊趕製扶手座椅，今天送給阿嬤當做耶誕節禮物，讓阿嬤笑開懷。

華山基金會金湖站主任工作人員李柏萱說，她在一次訪視過程中看到阿嬤想要從鬆軟的沙發裡站起，由於阿嬤曾在搭公車時跌倒摔傷，手部受傷無力，3次跌坐沙發，她看心中十分不捨；因而透過金湖民眾服務分社主任陳向鑫協助，希望能為阿嬤尋覓合適座椅。

陳向鑫表示，得知此事後立即向金湖鎮長蔡西湖反映，獲得蔡西湖重視；蔡西湖隨即指示再生工坊處理，並順利在耶誕前夕將這張舒適的扶手座椅送給陳阿嬤，讓獨居的阿嬤感受到溫馨的耶誕氛圍。

再生工坊人員今天帶了兩張椅子來陳阿嬤住處，讓阿嬤試坐，阿嬤最後選擇了比較輕巧的扶手椅。看到這麼多人來探望她，阿嬤話匣子也打開來了，還拿出照片和眾人分享，顯得十分開心。

陳向鑫說，他是在一次參觀再生工廠的機會，看到現場有各式椅子，於是向蔡西湖反映，請清潔隊利用回收資源，趕製椅子，趕在耶誕前送給阿嬤，成為阿嬤最好的耶誕禮物。

蔡西湖表示，鎮公所在民國101年到台北參觀再生家具展後，回到金門創立再生工坊，讓清潔隊回收的資源活化循環利用，把民眾不需要的廢棄品，回收可再利用的部分，由清潔隊人員以巧手將它們修復得煥然一新，以實惠的價格販售給有需要的鄉親。

蔡西湖說，再生工坊的家具價格不貴，主要是提供弱勢鄉親方便，一般民眾如有需求也可到工坊採購。他同時希望透過此活動，拋磚引玉，大家一起關懷弱勢、寒冬送暖。

陳阿嬤是華山長期服務的獨居長輩，農曆春節將到，李柏萱說，華山持續為獨居長輩籌募年菜經費，希望行有餘力的朋友大家一起來響應；此外，她也請民眾繼續為華山的長年服務經費募集善款。1051223

(中央社)