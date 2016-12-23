新北推禮讓標章重塑博愛座讓坐美德
博愛座誰能坐的爭議引發討論，新北市政府特別邀請文創作者Duncan設計禮讓標章，希望重塑「博愛座人人可坐，但請記得讓給需要的人」公共運輸禮讓文化。
新北市政府今天舉辦公共運輸禮讓新標章記者會，一開始就從所謂「正義魔人」等行動劇，突顯只從外觀去判斷博愛座禮讓的爭議。
市長朱立倫表示，感謝Duncan及大台北地區各公共運輸主管機關、公司的合作，讓座文化是一種生活的美德，而非一種道德，是一種大家自覺性的讓座文化。
他表示，到底誰可以坐博愛座，印象中大概都是要頭髮白、年紀較長的或身障者等，但有一些人是從外觀上並無法一眼就看出來的。像懷孕初期的婦女或真正需要者，無法從外觀上看出來。
他表示，大家可以在公車、客運、捷運、台鐵、高鐵車站或各超商等據點方便取得，將標章貼紙貼在身上明顯處，大家就可以很清楚地知道哪些人是需要禮讓的對象。如此也說明博愛座人人都可以坐，更要尊重需要者，並予以禮讓。
Duncan說，博愛座問題與大家平日生活息息相關，不少人常常真的需要去坐時，卻遇到別人異樣眼光的看待，因此他希望藉由禮讓標章的推廣，讓大家正確看待博愛座的設置用意，並發揮愛心。
交通局表示，為建立公共運輸禮讓文化，將座位讓給有隱性需求的人，特別邀請Duncan設計禮讓識別標章文宣圖樣，並與台北市政府、台北捷運公司等共同推動正確的讓座文化，讓真正有需要者的民眾可以索取使用標章安心乘坐。1051223
(中央社)
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