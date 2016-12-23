陸學者槓上國稅局：稅率太高企業倒下
中國大陸社會近來為了企業是否稅率太高而爭論。大陸國稅總局昨天發文反駁企業稅負太高是「死亡稅率」的說法，提出者李煒光說，財稅背後是政治，自己捅了個馬蜂窩。
今年1到10月大陸民間投資增速只有2.9%，而去年一整年是10.1%。是什麼使民間投資卻步？天津財經大學財政學系首席教授李煒光調研後表示，企業的實際稅費負擔率接近40%，大部分企業利潤率都不到10%，這對企業意味著死亡，很多企業不堪重負倒閉。
大陸國稅總局昨天發文批評「死亡稅率」的說法誤導民眾。微信公眾號「經濟學家圈」今天則轉載了李煒光最新的問答。他說，財稅背後是政治，財稅問題有很大風險，自己解釋清楚後就不再說了。
李煒光說，大陸政府的統計數據是用企業繳納的稅費除以企業營業收入，但他認為這樣分母太大，分母應該用銷售利潤，這樣稅負率就高了。
如果用世界銀行世界發展指標中的「總稅率」指標來衡量，2013年到2016年，大陸企業總稅率分別為68.7%、68.5%、67.8%、68%，遠高於已開發家和開發中國家。
他並表示，據不完全統計，涉及企業稅費的超過10種。企業所得稅和增值稅占比較大，還要繳約13%的附加稅費，包括7%的城市維護建設費、5%的教育附加費和1%的防洪費等。
2016年大陸企業總稅率68%，其中48.8%是「五險一金」勞務稅，而這方面世界平均僅為16.3%。
他也比較了中美企業稅制的不同。美國以企業所得稅為主，有利潤才徵稅，鼓勵企業家放手去投資發展。
但大陸以增值稅為主，就是在企業生產環節增加稅收，不管企業是否盈利都需繳稅。原本增值稅的繳納應該是由企業的銷項稅額減去進項稅額所得，但現實情況裡，許多進項稅額不能抵扣。1051223
(中央社)
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