神似寶可夢 支付寶推紅包AR遊戲

曾風靡全球的手機AR遊戲「Pokemon GO」至今無法在中國大陸上線，雖然抓不到神奇寶貝，但大陸民眾現在可以「抓紅包」──由支付寶推出的AR互動遊戲。

澎湃新聞報導，22日下午，支付寶更新了10.0.0版本，最大的變化就是加入「AR實景紅包」功能：利用手機定位和拍照功能，可以在某個地點某件物體中埋下、挖掘紅包。

這個AR紅包的點子，獲得不少好評。有支付寶用戶在體驗後表示，「既然國內玩不了Pokemon GO，玩玩AR紅包也是好的」。

連大陸資本市場都有反應，定位服務LBS（Location Based Service）概念股和AR概念股12月23日大漲，超圖軟件、中海達漲停。

支付寶的AR實景紅包怎麼玩？想藏紅包的人，對準一個想藏紅包的位置，可以是辦公室、臥室、公車站等任意地方，隨意選擇一個物體藏紅包。用戶可以選擇讓「所有人」或者「僅限好友」發現紅包。

領紅包的人，必須走到藏紅包的500公尺範圍內，找到藏紅包的物體後，對準紅包隱藏的位置，用支付寶掃一掃。

除了從親朋好友處獲得直接的線索，用戶還可以在紅包地圖上，看到其他用戶、商家發放的紅包。如果紅包的領取者設定為「任何人」，用戶就可以按照線索圖和地理位置的提示，尋找、領取紅包。

這個功能新上線，已經有人出門找紅包。有網友表示，路上紅包倒是挺多的，但是都要好友才能領。

此外，也有人因此發生「悲劇」，將紅包藏在動態物體上收不回來。有網友說，「在家裡貓的身上藏了一個紅包，結果想領的話要給貓拍出一模一樣的照片，只能等紅包退回」。1051223

(中央社)