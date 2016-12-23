吳克群不幽默說真話 無奈宣傳只問結婚

歌手吳克群今天在新專輯發表會上語出驚人說，「談了4年戀愛，發現也許最深愛的人最不了解你」，更無奈用盡心力做專輯，但宣傳時就只會問「有沒有要結婚」，混淆他想表達的。

吳克群今天下午舉行新專輯「人生超幽默」發片記者會，不過記者會結束前，吳克群的一番「誠實」發言，卻讓在場媒體大傻眼。

吳克群新專輯「人生超幽默」，他先是提到自己的生活也很幽默，自爆「談了4年的戀愛，發現也許最深愛的人最不了解你」，指的就是分手快1年的前女友何超蓮。

接著他又語出驚人地說，「這張專輯對我來說很像是人生當中的壓軸」，流露著對現狀的不滿，似乎有意想退出歌壇。不過華納音樂會後表示，華納與吳克群還是會繼續合作，但「合約細節還在談」。

吳克群也提到演藝圈的現況，「對我來講，現在全心全意做一張專輯，都不如參加一個（選秀）節目，演唱很舊的老歌」，這也是他之所以寫「是我不夠好」，既是寫給歌手李毓芬，也是寫給自己，「難道我們真的要在比賽李面當演員嗎？他們真的在乎你的音樂嗎？怎麼做音樂會變成這樣」。

吳克群表示，他想說的都在「人生超幽默」這張專輯裡面，「但宣傳就只是會問，有沒有要結婚？後來越來越混要想要說的東西」。

華納音樂表示，吳克群跨年將在新加坡演出，對於吳克群今天的發言，也感到很突然，但仍在瞭解吳克群的狀況。1051223

(中央社)