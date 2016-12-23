被告知業務過失致死 戰車駕駛痛哭

陸軍8軍團564旅戰車翻覆造成4名官兵死亡案，屏東地檢署以業務過失致死罪將上兵駕駛楊炎霖提起公訴，楊炎霖在最後1次出庭被告知業務疏失時，當庭痛哭。

屏檢發言人陳韻如表示，楊炎霖事發後，一度因精神壓力過度，產生急性壓力癥狀就醫，在多次出庭中，都一直不認為是自己在駕駛操作上有疏失，而說是煞車出問題。

然而，檢察官調查並經過17次的現場模擬勘驗等，認為戰車的機械和煞車並沒有故障，而是楊炎霖在該倒車時沒倒車，沒有採取正確應變措施。檢方表示，在鑑定、現場模擬重建等過程，檢方會要求楊炎霖到場，他都心情沉重。

本月21日最後一次開庭時，承辦檢察官告知楊炎霖將被以業務過失致死起訴時，楊炎霖數度掉淚表示，「不想看到發生這種事」、「他們（指死者）是我的好弟兄」等話。檢察官也安慰楊炎霖要心理調適。1051223

(中央社)