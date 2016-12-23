經濟不佳 越南春節不放煙火

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由於經濟情勢不佳以及越南發生多起天災，越南當局昨天要求全國各地春節不舉辦煙火秀，以節省經費，並且著重在援助弱勢與貧困家庭過好年。

春節是越南人最重要的節日，各地政府常在除夕舉行跨年晚會和煙火秀，讓當地民眾歡慶迎接新年。

越南今年經濟成長率估計達到6.3%，低於國會所提出6.7%的目標。越南各地方今年陸續發生許多天災，包括南部地區的乾旱與土地鹽化、中部沿海地區環境事故與中部地區5波水災等，造成嚴重經濟損失，許多災民陷入困境。

面對上述情況，越南當局昨天發布公文，要求全國各地政府取消所有春節施放煙火計劃，節省經費，注重援助弱勢與貧困家庭，尤其是在偏僻地區、受到水災和中部海洋環境事故影響的民眾，讓他們能過個溫暖的年。

此外，公文還要求中央和地方相關部門嚴格執行節省和反浪費的相關規定，包括禁止用國家預算舉辦年會和拜年走春等活動，禁止官員趁著春節之際向上級長官送禮等。1051223

(中央社)