南投草屯萬人焢窯 親近土地抒解壓力

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南投縣草屯鎮明天舉辦萬人焢窯公益聯誼，也邀家扶兒童、弱勢家庭、獨居長者同歡，參與者接觸人群與土地，拋開生活壓力。

配合南投花卉嘉年華，草鞋墩人文觀光產業發展協會明天在草屯商工大門旁稻田區，舉辦萬人焢窯公益聯誼，讓民眾體驗懷舊的焢窯樂趣，還可賞花，現場也有創意美食園遊會、農特產品展售會，並邀請家扶中心兒童、弱勢團體、社區老人一起歡樂。

南投縣政府觀光處今天表示，明天活動有焢窯、百萬摸彩、特殊才藝秀、稻田躲避球賽、社區聯展、風箏展示、放風箏體驗、花海攝影，透過接觸土地、接觸人群方式，讓終日忙碌的群眾聯誼感情，透過接觸土地來拋開壓力，共同體驗稻田焢窯樂趣。

觀光處表示，古早時期農村生活充滿智慧與巧思，依節氣種植作物養活家庭，也潤澤大自然，收割後的農田更是休閒娛樂好所在，可焢窯、放風箏、釣青蛙，歲末酬神的作醮也常在空曠田場舉行，展現敬神、敬天的純樸恭敬心。

草鞋墩協會理事長李明鴻說，焢窯活動開放報名總是很快額滿，為滿足更多鄉親期盼，這次擴大舉辦，並邀家扶中心小朋友、弱勢家庭共同免費體驗，為他們創造美麗回憶，也希望鄉親在溫暖冬陽下分享生活趣事，共度愉快農閒時光。1051223

(中央社)