正修科大「護盲保溫杯」 國內外摘3金
盲胞福音！視障朋友冬天使用保溫杯，恐不慎發生燙傷意外。正修科大4名學生，研發一款「護盲保溫杯」利用人體紅外線偵測，在距離40公分內感應，並以中英文廣播報水溫是否燙口，貼心又便利設計，囊括韓國首爾等國內外發明展3金1銀。
正修科大電機系老師陳脅憑帶領同學陳信廷、鄭凱升、李子民及馬培鈞開發「護盲保溫杯」，起因是陳脅憑與友人聊天時，發現盲胞受限於視力，喝熱水時恐不慎被燙傷，耗時3個月研發，解決盲胞困擾，得以安全喝水。
馬培鈞指出，當視障朋友靠近保溫杯距離40公分、杯蓋周圍180度範圍，系統廣播模組會提醒水瓶內水溫，目前可測溫度在0度至120度間，誤差值正負5度，而為方便充電，特別採用最夯的QI無線充電技術。
特別的是，這4名學生為感受盲胞不便，實際矇眼一整天，不斷改良這款保溫杯，是否真的貼近盲胞需求。馬培鈞表示，目前正申請專利，也有意尋求廠商量產，未來上市含杯體，成本至少2000元起跳。
陳脅憑認為產出過程最讓人頭痛的是，要呈現產品特色，又不影響喝水功能，所有元件「濃縮」在狹宰體積裡頭，所幸最後獲得豐碩成果，共獲得2016韓國首爾國際發明展、2016第七屆國際創新發明競賽、2016第三屆KIDE高雄國際發明展等3面金牌，並獲2016馬來西亞ITEX國際發明展銀牌獎。
(中時)
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