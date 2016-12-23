羞！黃子佼扮「杯佼子」安全褲大曝光
黃子佼23日化身真人版「杯佼子」出席寬宏「杯緣子」展記者會，他與日本團隊代表現場互尬杯緣子經典姿勢。黃子佼賣力地這攀那爬，不時得掀起窄裙做起高難度姿勢，蕾絲大底褲彷彿變外褲，時不時大外露，讓現場笑翻；但一個雙手支撐身體懸空的動作，他一個手滑，竟當場摔在地上，他大呼：「錢真難賺啊！」他也苦笑說，很擔心回去看到傷眼照片，但正經美照卻沒攝影師想拍，讓他哭笑不得。
黃子佼昨日一早才從上海工作返台，團隊在半小時內，幫他打造宛如真人版重現的「杯佼子」造型，從髮型、耳環、服裝、絲襪、藍鞋子，細節完整拷貝，讓他相當滿意，尤其細緻的蕾絲底褲讓他造型大加分，他露出嬌笑說：「我的安全褲最漂亮，擺明一定會走光，既然要走光，那就露得漂亮一點。」過去草彅剛、陳漢典都扮過杯緣子，黃子佼信心滿滿說：「我常扮女裝，我更美！我是原廠認證的正版，那些山寨的不要鬧了！」
在陳珊妮介紹下，黃子佼就此踏入杯緣子世界，昨天錢難賺外，他還自掏腰包血拚買了周邊回家收藏，他笑說，杯緣子最麻煩是「家裡一整排杯子都不能拿來喝水了，都拿來擺杯緣子。」
(中時)
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