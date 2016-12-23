2016台北美術獎 黨若洪奪冠

黨若洪以作品《尋源問道：小神仙系列》獲得「2016台北美術獎」首獎。（北美館提供）

「2016台北美術獎」今公布得獎名單，由台北市文化局長鍾永豐宣布黨若洪以作品《尋源問道：小神仙系列》奪得首獎，頒發獎金新台幣55萬元，同時受邀於北美館舉辦個展。黨若洪以看似宗教女巫、聖母和千里眼等為題材構成祭壇畫形式，表達對宗教神秘與民俗世界的探尋。

評審團主席林宏璋表示「相較其他入圍者的作品強調藝術媒材間美學政治，黨若洪的作品看似單純，卻指出在地當代藝術另外一種的可能性。」、「黨若洪的『畫面裝置』組裝各樣的美學風格，錯落援引各式文化象徵，其視覺性的紛亂分裂，崩解頹塌的人物聖像，以及身體感的筆觸肌理，讓碎裂、多元、離散的挪用著過往藝術史及文化史素材形成特定特質的美學策略，不僅僅是個人生命傳記的書寫，更是一個屬於在地的文化政治寓言。」

本屆另選出5位優選獎，分別為劉致宏、簡志峰、陳呈毓、陳依純、杜珮詩，可獲獎金新台幣12萬元。此外，本屆新增「觀眾票選人氣獎」，由陳依純《你夢見電子羊了嗎？》獲得。

(中時)