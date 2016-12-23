2016台北美術獎 黨若洪奪冠
「2016台北美術獎」今公布得獎名單，由台北市文化局長鍾永豐宣布黨若洪以作品《尋源問道：小神仙系列》奪得首獎，頒發獎金新台幣55萬元，同時受邀於北美館舉辦個展。黨若洪以看似宗教女巫、聖母和千里眼等為題材構成祭壇畫形式，表達對宗教神秘與民俗世界的探尋。
評審團主席林宏璋表示「相較其他入圍者的作品強調藝術媒材間美學政治，黨若洪的作品看似單純，卻指出在地當代藝術另外一種的可能性。」、「黨若洪的『畫面裝置』組裝各樣的美學風格，錯落援引各式文化象徵，其視覺性的紛亂分裂，崩解頹塌的人物聖像，以及身體感的筆觸肌理，讓碎裂、多元、離散的挪用著過往藝術史及文化史素材形成特定特質的美學策略，不僅僅是個人生命傳記的書寫，更是一個屬於在地的文化政治寓言。」
本屆另選出5位優選獎，分別為劉致宏、簡志峰、陳呈毓、陳依純、杜珮詩，可獲獎金新台幣12萬元。此外，本屆新增「觀眾票選人氣獎」，由陳依純《你夢見電子羊了嗎？》獲得。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。