搭廉航被嗆後 川普女兒換搭私人飛機
美國總統當選人川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）今天與孩子搭乘廉航捷藍航空（JetBlue）班機遭1名男乘客嗆聲，他們抵達舊金山後換搭私人飛機。
根據娛樂網站TMZ，特勤局人員護送伊凡卡與丈夫庫許納（Jared Kushner）和他們3個孩子及其他親戚到附近停機坪，搭乘私人飛機到最後目的地。
「每日郵報」網站稍早報導，紐約市布魯克林律師高德斯坦（Dan Goldstein）在機上對伊凡卡說「妳父親會毀了這個國家」，後來開始大喊「她為什麼會搭我們的班機？她應該有私人飛機」。高德斯坦與他的同性伴侶拉斯諾（Matthew Lasner）後來被趕下機。
TMZ報導，記者被告知，私人飛機是早就安排好，不是因為稍早在甘迺迪國際機場發生嗆聲事件後才臨時改搭私人飛機。1051223
(中央社)
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