國1中壢路段5車連環撞　客運10人輕傷

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國道1號中壢段下午傳出連環車禍，其中客運車頭凹陷。（楊明峰翻攝）

客運駕駛一度卡在變形車體，經消防員救出送醫。（楊明峰翻攝）

國道1號車禍，救援車輛趕赴救援。（楊明峰翻攝）

（17：45更新）國道1號北上57K（中壢路段）處23日下午3時許驚傳5車連環車禍，包含1輛小客車、2輛小貨車、聯結車、客運接連追撞，其中客運撞上聯結車後，車上共有10人受傷，大多擦傷，分送林口長庚、衛福部立桃園、桃園敏盛等3家醫院檢查後無礙。

這場事故造成客運車頭凹陷，張姓駕駛雙腳被卡在駕駛座動彈不得，經消防隊救出，並無生命危險。事故也造成國道嚴重回堵，經警方1小時後排除事故後，車流逐漸回復正常。

國道警方初判，肇事5車遇煞車車流，為保持安全距離，煞車不及釀禍，至於詳細肇事原因待進一步調查釐清。

(中時)