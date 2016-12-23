國營事業預算初步結論出爐 待藍營下周簽字

立法院朝野黨團今天下午針對105年度國營事業預算，經過整理後，作出初步結論，然尚待國民黨團周一決定是否簽字。民進黨團總召柯建銘說，目前尚有1282案，已協商完39案，然扣除行政部門同意刪除、已協商但未簽字、凍結數改書面報告等案別，仍有338案待處理，其中有273案是因年度將屆而把剩下預算刪除，也須國民黨同意，如不同意，須表決的案數是338，如同意就只剩65案，據此推估，下周可處理完畢。

柯建銘說，本次協商是請大家把握最後，如果新國會連國營實業預算都沒過，對外很難交代，加上只剩下一周卻未通過，最後就會併決算處理，強調「國會最後尊嚴還是要維持」。

(中時)