SBL》挑戰4000分之路再開 周士淵：差1分告訴我

周士淵在因傷缺陣3周後，23日宣告復出迎戰璞園。(報系資料照)

繼續跟新北裕隆隊友「男模」呂政儒尋求突破生涯4000分大關的周士淵，在右踝扭傷缺陣3周後，23日宣告傷癒復出，提振不少全隊信心，問他知不知道還差幾分達標？他妙答：「我當然不知道，還差1分的時候告訴我。」

周士淵是在本月3日出戰璞園時扭傷，巧合的是，他傷癒復出後的對手還是璞園，談到這3周辛苦的復健過程，他表示，自己可以說是從早上復健到晚上，完全沒有停歇，就是希望可以讓自己趕緊回到場上替裕隆效力。

「我固定每天早、晚各1次，從冰敷、熱敷、水療、按摩，一直做到超音波，甚至還需重訓，努力增加除了受傷部位以外的肌力，」一邊出示右腳浮腫的周士淵說，「老實說，我的腳踝還在腫，可是我真的等不及回到球場上了。」

周士淵這次接受治療方式也很另類，因為他竟然沒看西醫，只看中醫接受針灸治療，卻吃之前看的西醫所剩的消炎藥物，不肯接受中醫建議貼上藥布消腫，「反正看西醫結果都差不多，我的藥也剩下很多，吃一樣的應該沒關係吧。」

距離4000分大關，周士淵來到3922分，等於還差78分，反觀呂政儒3971分，僅差29分，比起周士淵，呂政儒很可能本周提前達標，周士淵說：「沒關係的，不管我或政儒誰先到4000分，對我來說都是一樣，我們彼此鼓勵。」

(中時電子報)